تحطم طائرة خفيفة وعلى متنها 4 أشخاص في مطار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

تحطمت طائرة خفيفة على متنها 4 أشخاص، الأربعاء، على أرض مطار بالقرب من مدينة كورونا في مقاطعة كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، وفقا لبيانات أولية صادرة عن فرق الإنقاذ والشرطة.

وكتبت الأجهزة الأمنية عبر موقع "تويتر": "تجاوب أعضاء جهاز الإطفاء وشرطة كورونا اليوم (الأربعاء) في الساعة 12:11 (بالتوقيت المحلي)، مع معلومات حول تحطم طائرة في مطار المدينة. عثر الضباط الذين وصلوا إلى مكان الحادث، على الطائرة تحيط بها النيران".

وقالت إدارة الإطفاء في كورونا على حسابها في موقع "تويتر": "المطار مغلق، كان على متن الطائرة من 3 إلى 4 أشخاص".

المصدر: تاس