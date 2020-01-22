برلماني إيراني: واشنطن جعلت الطائرة الأوكرانية صاروخ كروز في راداراتنا

اتهم جواد كريمي قدوسي العضو البارز والمتشدد في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الولايات المتحدة، بأنها هي من حول الطائرة الأوكرانية إلى صاروخ كروز في الرادارات الإيرانية.

وقال قدوسي: "الولايات المتحدة حولت الطائرة الأوكرانية إلى صاروخ كروز في رادارات مقر خاتم الأنبياء المسؤول عن الدفاعات الجوية في كل إيران، وهذا المقر، أبلغ المنظومة الدفاعية قرب مطار طهران بأن صاروخ كروز يقترب منها".

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في والقت نفسه، نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور، فرضية تعرض منظومات الدفاع في إيران للقرصنة أو أي حرب إلكترونية قبيل إسقاط الطائرة الأوكرانية.

المصدر: RT