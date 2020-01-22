إحداها عربية.. واشنطن بصدد فرض قيود السفر على 7 دول

أفادت تقارير صحفية أمريكية، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي إدراج سبع دول، إحداها عربية، على قائمتها السوداء الخاصة بالدول الخاضعة لقيود السفر المشددة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على القائمة الجديدة تأكيدهم أن هذه القيود ستطال المسافرين والمهاجرين من السودان وإرتيريا وبيلاروس وميانمار وتنزانيا وقرغيزستان بالإضافة إلى نيجيريا، موضحين أن هذه القيود لا تعني بالضبط الحظر العام على السفر إلى الولايات المتحدة من تلك الدول بل قد تشمل فقط فئات محددة من المسافرين، بما في ذلك التأشيرات الخاصة برجال الأعمال والزوار.

وورد هذا التقرير تأكيدا لما سبق أن نشره موقع "بوليتيكو".

ولفتت مصادر "وول ستريت جورنال" إلى أن بعض الدول من القائمة قد تستبعد من برنامج تأشيرة هجرة التنوع، أي القرعة السنوية التي تقام لمنح البطاقة الخضراء (رخصة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة) إلى مواطنين من دول تحظى بوتائر منخفضة للهجرة إلى الولايات المتحدة، وكان ترامب قد دعا إلى إنهاء هذا البرنامج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن القيود الجديدة من المقرر أن يتم الاثنين القادم، في الذكرى السنوية الثالثة لفرض ترامب حظر السفر على مجموعة من الدول، بعد أسبوع من توليه مقاليد الحكم.

ورفض القضاء الفدرالي الأمريكي مرتين مشروع الحظر الأصلي الذي كان يضم دولا إسلامية بالدرجة الأولى، ووافق في نهاية المطاف في يونيو 2018 على النسخة الثالثة من الحظر والتي تشمل كلا من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وكوريا الشمالية، علاوة على مسؤولين سياسيين من فنزويلا.

المصدر: وول ستريت جورنال