 
مباشر

هروب 75 سجينا في باراغواي "بطريقة هوليودية"

أخبار العالم

هروب 75 سجينا في باراغواي
Reuters Jorge Adorno
قوات الأمن في بارغواي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3ri

أعلنت حكومة باراغواي فرار ما لا يقل عن 75 سجينا بينهم عناصر في أخطر عصابة برازيلية، من أحد سجون البلاد عبر نفق حفروه تحت الأرض.

وقالت وزيرة العدل في باراغواي للصحفيين سيسيليا بيريس، إن "مدير سجن مدينة بيدرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل، خوان كاباليرو وستة مسؤولين آخرين بالسجن، أقيلوا على خلفية الحادث".

وأشارت إلى أن "بين الفارين عناصر في عصابة فيرست كابيتال كوماند، وهي أخطر عصابة جريمة منظمة متنفذة في البرازيل".

وأضافت: "إنها عملية استغرقت أياما ومن المستحيل ألا يدرك المسؤولون أن السجناء كانوا يتسربون.. من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أسرار بوتين.. الكشف عن وثائق أرشيفية سرية وصور نادرة