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ترامب يحذر خامنئي: يجب أن تكون حذرا في كلامك

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ترامب يحذر خامنئي: يجب أن تكون حذرا في كلامك
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيراني علي خامنئي أن يكون حذرا في انتقاء كلماته.

وكتب ترامب في تغريدة :" هناك كلمات غير لطيفة صدرت عنه (خامنئي) ضد الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف :" اقتصادهم يتقهقر وشعبهم يعاني .. عليه أن يكون حذرا في كلماته.

يأتي كلام ترامب ردا على تصريحات خامنئي التي وصف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالمهرج" الذي يتظاهر فقط بدعم الشعب الإيراني.

وأضاف خامنئي اليوم الجمعة خلال أول خطبة جمعة يؤم فيها المصلين منذ عام 2012 أن ترامب يريد "طعن" بلاده "بخنجر سام في الظهر".

وأعتبر خامنئي أن "حالة الحزن" التي سادت أرجاء البلاد بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني تدل على دعم الإيرانيين للجمهورية الإسلامية

وأشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية إلى أن أمريكا عندما قتلت سليماني في غارة جوية ببغداد، فإنها قتلت القائد الأكثر فعالية في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

المصدر: RT

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