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ماكرون يعلن إرسال حاملة "شارل ديغول" إلى الشرق الأوسط

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ماكرون يعلن إرسال حاملة
Jean-Paul Pelissier
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى منطقة الشرق الأوسط، اعتبارا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسي هناك.

وقال ماكرون في كلمة للجيش: "حاملة الطائرات ستدعم قوات عمليات "تشامال" في الشرق الأوسط من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

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وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد داعش ربما تفقد زخمها في خضم ذلك.

المصدر: رويترز

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