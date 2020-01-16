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وزير الخارجية الكندي: يجب على إيران أن تتعاون لأن عيون المجتمع الدولي تراقبها

كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا: على إيران دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

أخبار العالم

كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا: على إيران دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية
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عقد وزراء خارجية الدول التي كان مواطنوها ضمن ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، طالبوا فيه طهران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.

- وزير الخارجية الكندي: نطالب بتحقيق دولي وشفاف ونطالب بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة.

- وزير الخارجية الكندي: إيران تتعاون في تحديد هويات الضحايا.

- وزير الخارجية الكندي: يجب على إيران أن تعاون لأن عيون المجتمع الدولي تراقبها

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