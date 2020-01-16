كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا: على إيران دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

عقد وزراء خارجية الدول التي كان مواطنوها ضمن ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، طالبوا فيه طهران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.

- وزير الخارجية الكندي: نطالب بتحقيق دولي وشفاف ونطالب بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة.

- وزير الخارجية الكندي: إيران تتعاون في تحديد هويات الضحايا.

- وزير الخارجية الكندي: يجب على إيران أن تعاون لأن عيون المجتمع الدولي تراقبها