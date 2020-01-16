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وزير خارجية ألمانيا: حفتر يبدي استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

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وزير خارجية ألمانيا: حفتر يبدي استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
Reuters MUHAMMAD HAMED
هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا
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قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم الخميس، إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أبدى استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

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 يأتي ذلك، عقب لقاء جمع ماس وحفتر في بنغازي في إطار الجهود التي تبذلها ألمانيا لضمان نجاح مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان ماس، أكد في وقت سابق أن رسالة المؤتمر المزمع عقده واضحة وهي أن لا حل عسكريا في ليبيا، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى استغلال هذه الفرصة لفتح المجال أمام عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

ومن المرتقب أن يحضر المؤتمر إلى جانب المستشارة الألمانية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

كما أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والمشير خليفة حفتر أعلنا مشاركتهما  في المؤتمر.

واستضافت موسكو، الاثنين الماضي، محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها زعيما طرفي النزاع، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المباحثات الليبية التي استضافتها موسكو خطوة للإسهام في مؤتمر برلين.

المصر: رويترز

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