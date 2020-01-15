مقتل أكثر من 110 أشخاص في عواصف ثلجية في أفغانستان وباكستان

أدت انهيارات ثلجية وفيضانات وعواصف إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص في مختلف أنحاء باكستان وأفغانستان في الأسبوعين الأخيرين، حسب ما أعلنه مسؤولون في البلدين، يوم الثلاثاء.

وذكر مسؤولو البلدين إن السلطات تحاول جاهدة الوصول إلى العالقين بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

ولقي 75 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح عشرات في مختلف أنحاء باكستان، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين بسبب حالة الطقس، فيما قتل 39 شخصا، وجرح 60 آخرون في أفغانستان المجاورة.

وكانت كشمير الباكستانية الأكثر تضررا بمقتل 55 شخصا في الأيام الأخيرة، كما أعلن بيان لإدارة الكوارث في الولاية، علما أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع استمرار الطقس العاصف واشتداده.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن 19 شخصا على الأقل قتلوا وفقد 10 آخرون في وادي نيلوم وحده، بسبب تساقط الثلوج بغزارة.

وقال نائب المسؤول الإداري عن الوادي المجاور لولاية كشمير الهندية، راجا شاهد، إن "58 شخصا لقوا حتفهم، وجرح 47 آخرون في انهيارات ثلجية أدت إلى تدمير أو الإضرار بأكثر من 150 منزلا ومتجرا".

وفي بلوشستان جنوب غرب باكستان، قتل 20 شخصا كما أعلنت الإدارة نفسها، وصرح المسؤول في إدارة الكوارث المحلية، محمد يونس: "معظم الذين قتلوا من النساء والأطفال"، كما تحدث عن سقوط 17 جريحا.

وأضاف أن معظم الأشخاص لا يزالون معزولين بسبب الأحوال الجوية، لذلك لا يمكن أن تكون حصيلة الضحايا في بلوشستان نهائية لتعذر الوصول إلى العديد من المناطق.

وفي أفغانستان، قال المتحدث باسم مصلحة إدارة الكوارث الطبيعية، أحمد تميم عظيمي، إن "معظم الأضرار حصلت بعدما انهارت أسقف المنازل بسبب تساقط الثلوج والأمطار بكثافة"، وأضاف أن "أكثر من 300 منزل في الولايات الشرقية والغربية دُمّر"، مشيرا إلى أن المناطق الأكثر تضررا كانت ولايات قندهار، وهلمند، وزابل، وهرات.

وفي هرات، قتل 7 من عائلة واحدة بينهم أطفال، حين انهار سقف منزلهم حسب عظيمي.

المصدر: أ ف ب