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وزير الدفاع التركي: فريق تدريب وتعاون تركي يعمل الآن في ليبيا

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وزير الدفاع التركي: فريق تدريب وتعاون تركي يعمل الآن في ليبيا
Reuters JOHANNA GERON
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أرشيف
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، إن فريق تدريب وتعاون تركيا يعمل الآن في ليبيا، معتبرا أنه من السابق لأوانه الحديث عن إنهيار وقف إطلاق النار هناك.

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وقال أكار للصحفيين في إفادة صحفية في أنقرة إنه من السابق لأوانه القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا انهار بعدما رفض خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي، توقيع اتفاق هدنة خلال محادثات أجريت هذا الأسبوع في موسكو.

وفي الشأن السوري، قال وزير الدفاع التركي أن هجمات الحكومة السورية مستمرة، مؤكدا أن "أنقرة لن تنسحب من نقطة المراقبة في إدلب وقد جرى تعزيزها".

ولفت أكار إلى أن المحادثات مستمرة مع روسيا لإقامة منطقة آمنة في إدلب حيث يمكن أن يقضي النازحون الشتاء هناك.

إلى ذلك، قال أكار إن بلاده لم تتلق طلبا رسميا يتعلق بقرار البرلمان العراقي سحب القوات الأجنبية من العراق.

المصدر: رويترز

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