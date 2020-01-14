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قائد القوات الجوية بالحرس الثوري: إيران قوة عظمى والولايات المتحدة عدو أجوف

أخبار العالم

قائد القوات الجوية بالحرس الثوري: إيران قوة عظمى والولايات المتحدة عدو أجوف
RT
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة
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قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، يوم الثلاثاء، إن إسقاط الطائرة الأوكرانية "خطأ فرضته علينا الولايات المتحدة".

وأضاف علي حاجي زادة أنه وبعد القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد، كانت طهران تتوقع ردا أمريكيا، لكن "اتضح أن العدو أجوف من الداخل".

وصرح قائد القوات الجوية بأن الولايات المتحدة تلقت صفعة قوية ولم تتمكن من الرد، مشيرا إلى أن إيران تحولت إلى قوة عظمى.

وأكد المسؤول الإيراني أن العمليات ضد الولايات المتحدة ستستمر بشكل متتابع في دول محور المقاومة.

المصدر: RT

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