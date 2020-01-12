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مراسلنا: أنباء عن استقالة مسؤولين إيرانيين كبار

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مراسلنا: أنباء عن استقالة مسؤولين إيرانيين كبار
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أفاد مراسل RT، مساء الأحد 12 يناير، بوجود أنباء عن استقالة إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، وعلي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي، وعلي ربيعي المتحدث باسم الحكومة.

وكان إسحاق جهانغيري النائب الأول لروحاني قد علق على سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث قال إنه نتيجة "خطأ بشري" وأنه يجب "متابعة أسباب حدوث الخطأ بشفافية وجدية للتوصل إلى أسباب ومسببي وقوع مثل هذه الحوادث الكارثية وتجنبها".

وأضاف جهانغیري في تغریدة على "تویتر"، أن "حادث سقوط الطائرة الأوكرانية نتيجة خطأ إنساني، هو مأساة كبيرة ووطنية".

كما أعلن الرئيس الإيراني في بيان أن الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق في الحادث وستحاسب المسؤولين عنه.

جدير بالذكر أن هيئة الأركان الإيرانية أكدت في بيان عسكري، أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

المصدر: RT + وكالات

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