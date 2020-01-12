مراسلنا: أنباء عن استقالة مسؤولين إيرانيين كبار

أفاد مراسل RT، مساء الأحد 12 يناير، بوجود أنباء عن استقالة إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، وعلي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي، وعلي ربيعي المتحدث باسم الحكومة.

وكان إسحاق جهانغيري النائب الأول لروحاني قد علق على سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث قال إنه نتيجة "خطأ بشري" وأنه يجب "متابعة أسباب حدوث الخطأ بشفافية وجدية للتوصل إلى أسباب ومسببي وقوع مثل هذه الحوادث الكارثية وتجنبها".

وأضاف جهانغیري في تغریدة على "تویتر"، أن "حادث سقوط الطائرة الأوكرانية نتيجة خطأ إنساني، هو مأساة كبيرة ووطنية".

۱.حادثه ساقط شدن ⁧#هواپيماي_اوكرايني⁩ در اثر خطاي انساني پدافند هوايي فاجعه اي سنگين و ملي است.بايد خود را جاي تك تك بازماندگان اين فاجعه،شهروندان ايراني و مسئولان بگذاريم تا به عمق و ابعاد آن،از قرباني شدن جوانان نخبه تا لطمه ديدن اعتماد اجتماعي و مسائل فني و نظامي حساس باشيم — اسحاق جهانگیری (@Eshaq_jahangiri) 11 janvier 2020

۲.همچنان بايد پيگير #جدي و #شفاف زمينه ها و عوامل بروز اين خطاي زيان بار بود و با همدردي و ژرف انديشي دامنه ها و پيامدهاي آن را تحمل پذير كرد. خود را شريك داغ سنگين همه خانواده هاي سوگوار و عموم ملت ميدانم. — اسحاق جهانگیری (@Eshaq_jahangiri) 11 janvier 2020

كما أعلن الرئيس الإيراني في بيان أن الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق في الحادث وستحاسب المسؤولين عنه.

جدير بالذكر أن هيئة الأركان الإيرانية أكدت في بيان عسكري، أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

المصدر: RT + وكالات