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خامنئي يأمر بمتابعة التحقيق في "التقصیر المحتمل" بحادث الطائرة الأوکرانیة

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خامنئي يأمر بمتابعة التحقيق في
AFP HO / IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE
مرشد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي
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أمر مرشد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، القوات المسلحة بمتابعة التحقيق في "التقصير المحتمل" في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، وضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المفجع مستقبلا.

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وقال خامنئي، في بيان نشر على موقعه، اليوم السبت، إنه بعد اطلاعه على نتائج تحقيق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة حول حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية وثبوت وجود خطأ بشري فيها، "شعر بثقل أكبر على كاهله جراء مصيبة فقدان الركاب أرواحهم في هذا الحادث المفجع".

وأضاف أنه أصدر تعليمات إلى القوات المسلحة بمتابعة التحقيق في التقصير بهذه الحادثة ومراعاة عدم تكرارها.

وأعلن التلفزيون الإيراني، نقلا عن مصدر عسكري، صباح اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران يوم الأربعاء الماضي "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، منوها بأن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، الأمر الذي أدى إلى استهدافها.

المصدر: وكالات

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