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أوكرانيا تطالب إيران باعتذار رسمي ودفع تعويضات

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أوكرانيا تطالب إيران باعتذار رسمي ودفع تعويضات
Reuters VALENTYN OGIRENKO
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران وعبر قنوات رسمية وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصا.

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وقال زيلينسكي على "تيليغرام"، بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية بشكل غير متعمد: "صباح اليوم لم يكن جيدا، لكن ظهرت الحقيقة. إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق".

وأكد زيلينسكي أن بلاده تنتظر من إيران "ضمانات لاستعدادها الكامل لتحقيق صريح، ومقاضاة المسؤولين، وإعادة جثث القتلى ودفع تعويضات، واعتذارا رسميا عبر قنوات دبلوماسية".

وتأتي تصريحات زيلينسكي على إعلان إيران صباح اليوم السبت، أن الطائرة الإيرانية أُسقطت في إيران عن طريق الخطأ.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

المصدر: وكالات

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