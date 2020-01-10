محسن رضائي: افتخر بفرض عقوبات أمريكية علي

أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، أنه يفتخر بإدراج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية.

وكتب رضائي في حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة، أن "فرض العقوبات أمر رمزي بالنسبة لأمريكا وبالنسبة إلي على حد سواء، لأن هذا الإجراء لن يكون له أي تأثير اقتصادي ولن يستعيد سمعة واشنطن".

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وأضاف: "وهو رمزي بالنسبة إلي، لأنه بمثابة شهادة فخرية في هذا العالم".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن فرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تتهمهم واشنطن بزعزعة الاستقرار في المنطقة والتورط في الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في العراق يوم 8 يناير.

المصدر: RT