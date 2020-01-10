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بومبيو يقر بأن بلاده لم تكن تدري بالضبط ما كان يعد له سليماني!

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بومبيو يقر بأن بلاده لم تكن تدري بالضبط ما كان يعد له سليماني!
AFP
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أقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن أجهزة استخبارات بلاده لم تكن لديها معلومات عن مكان وتوقيت الهجمات التي يفترض أن اللواء القتيل قاسم سليماني خطط لها ضد الولايات المتحدة.

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وفي مقابلة من قناة تلفزيون "فوكس"، قال بومبيو بهذا الشأن: "لا شك في وجود سلسلة من الهجمات الوشيكة التي خطط لها قاسم سليماني. نحن لا نعرف بالضبط متى ولا نعرف تحديدا أين، لكنها كانت حقيقية".

وكان الجيش الأمريكي نفذ في 3 يناير الماضي عملية ببغداد، قضى خلالها على اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وبرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية الاغتيال بأن سليماني كان يعتزم تفجير إحدى السفارات الأمريكية، من دون أن يكشف أية تفاصيل.

وبعد عدة أيام، ردت إيران بهجوم صاروخي استهدف قاعدتين عراقيتين يتمركز بهما جنود أمريكيون، فيما أعلن ترامب لاحقا أن واشنطن لا تريد استعمال قوتها العسكرية ضد إيران، وبدلا عن ذلك ستفرض عقوبات جديدة ضدها.

المصدر: نوفوستي

 

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