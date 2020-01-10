حاتمي: إحلال الأمن الإقليمي رهن بإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الجمعة، إن "إحلال الأمن والاستقرار الإقليميين رهن بإنهاء الوجود الاحتلالي الأمريكي وتدخلاته في المنطقة".

وشدد حاتمي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة، على أن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، دليل على إرهاب الدولة، وفقا لمقررات مجلس الأمن الدولي.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت أمس الخميس إن رئيس الوزراء، شينزو آبي، سيمضي في خططه في مطلع الأسبوع لزيارة السعودية وسلطنة عمان والإمارات.

وأكدت اليابان هذا الأسبوع على أنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، على الرغم من تصاعد التوترات في هذه المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

المصدر: RT