طهران تؤكد أن الطائرة الأوكرانية لم تصب بصاروخ

أكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زادة، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ، والطيار كان ينوي العودة للمطار.

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وأضاف زادة أن "الصندوق الأسود للطائرة تضرر، وقد نطلب المساعدة من روسيا وفرنسا وكندا،، كما دعا شركة "بوينغ" للمشاركة في التحقيق بحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية.

وقال زادة إنه "إذا كانت لدى واشنطن أو كندا دلائل تثبت إسقاط الطائرة بصاروخ فلتقدمها".

ونفى زادة الحديث عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ، مشيرا إلى أن الزعم الأمريكي أو الكندي في هذا الشأن هو حرب نفسية ودعاية ضد إيران ولأجل تحقيق أهداف سياسية.

وأشار إلى أن "الطائرة تعرضت لخلل فني قبل انطلاقها، وبعد ساعة من إصلاح الخلل أقلعت من المطار، حيث اشتعلت النيران في المحرك بعد قرابة دقيقة ونصف".

وأضاف أن "الطيار اتصل ببرج المراقبة وطلب المساعدة، وانقطع بعدها الاتصال، وبعد ذلك انخفض ارتفاع الطائرة وانفجرت بعد اصطدامها بالأرض".

وكان فريق تحقيق من أوكرانيا وصل اليوم إلى طهران للمشاركة في التحقيقات بأسباب سقوط الطائرة.

وقال زادة إن الأمر قد يستغرق "عاما أو عامين" لاستكمال التحقيق بشأن تحطم طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

المصدر: RT