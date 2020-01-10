أول إجراء بعد قرار الأمير هاري وزوجته ميغان التخلي عن صفتهما الملكية (صور)

أزال متحف مدام توسو للشمع في لندن تمثالي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من الجزء الخاص بالعائلة الملكية، كأول إجراء بعد إعلانهما التخلي عن صفتهما الملكية بحسب الإعلام البريطاني.

ونقلت وسائل الإعلام عن مدير المتحف، ستيف ديفيس، حول موضوع إزالة تمثالي الأمير هاري وميغان ماركل قوله: "إلى جانب بقية العالم، فنحن في المتحف نتفاعل مع الأنباء المفاجئة بأن دوق ودوقة ساسكس سيتخليان، كعضوين ملكيين، عن صفتهما هذه باعتبارهما من كبار أفراد العائلة الملكية البريطانية".

إقرأ المزيد

ويتميز الجزء المخصص للعائلة الملكية البريطانية في متحف مدام توسو في لندن، بأنه يضم تماثيل الشمع الخاصة بأفرادها، مثل دوق إدنبرة، وأمير ويلز، ودوقة كورنوول، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

Sad to say this but #PrinceHarry and #MeghanMarkle just got the royal boot from Madame Tussauds Royal Family display in London. Less than 24 hours after the couple announced their decision to “step back” from the Royal Family, their wax figures have been removed from the museum. pic.twitter.com/5MX5HFCe2V — talksandthought (@Talksandthought) 10 января 2020 г.

I can’t stop laughing:

madame tussauds wax figures now you see them , now you don’t pic.twitter.com/GLT5j1a9tT — megless (@pegi06585638) 10 января 2020 г.

Prince Harry and Meghan Markle's waxwork statues removed from Madame Tussauds’ royal family display after quit drama #HarryandMeghanpic.twitter.com/cBXoPvppx4 — The Sun (@TheSun) 10 января 2020 г.

وأعلن الزوجان هاري وزوجته ميغان ماركل عبر صفحتهما الرسمية في موقع "إنستغرام" أنهما اختارا القيام "بإجراءات انتقالية هذا العام تخولهما القيام بدور جديد داخل المؤسسة الملكية".

وأضافا "ننوي التخلي عن مركزنا كعضوين كبيرين في العائلة الملكية والعمل على الاستقلال المالي"، وأكد الزوجان أنهما سيستمران في تقديم الدعم الكامل للملكة إليزابيث.

ويأتي إعلان التخلي عن حقهما في الملكية بعد عودة الزوجين الملكيين من كندا، حيث أمضيا عطلة عيد الميلاد، ما أثار ردود فعل كبيرة داخل الوسط الملكي وعموم بريطانيا.

المصدر: وكالات