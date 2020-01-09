رئيس منظمة الطيران الإيرانية: مزاعم إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ لا يمكن أن تكون صحيحة

قال رئيس منظمة الطيران الإيرانية، علي عابد زادة، إن مزاعم إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ لا يمكن أن تكون صحيحة.

وأضاف عابد زادة أن هذه "مزاعم غير علمية وغير منطقية ومستحيلة"، لافتا إلى أن عشرات رحلات الطيران الداخلية والدولية كانت تحلق في سماء إيران أثناء الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد في العراق.

وشدد على وجود "تنسيق كامل بيم الهيئات العسكرية وغير العسكرية في إيران، وعندما سقطت الطائرة الأوكرانية، كانت عشرات الطائرات الإيرانية والأجنبية تقوم برحلاتها في أجواء آمنة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "إيران وأوكرانيا تمتلكان القدرة لقراءة المعلومات في الصندوق الأسود، وفي حال كانت هناك حاجة لإجراءات تخصصية، يمكننا القيام بذلك في فرنسا"، كما نفى إصرار طهران على عدم إرسال الصندوق الأسود إلى شركة بوينغ الأمريكية.

وكان علي عابد زادة أكد في التقرير الأولي لحادث تحطم الطائرة الأوكرانية أن صندوقيها الأسودين تعرضا لأضرار مادية واضحة جراء النيران.

وأوضح أن الطائرة حلقت أولا على ارتفاع 8000 قدم قبل أن تختفي عن شاشة الرادار، ثم سقطت بعد ذلك، مضيفا أنه لم ترد أي رسائل من الطيار قبل تحطم الطائرة.

المصدر: RT + وكالات