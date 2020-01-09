ترامب: لدي شبهات معينة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران وربما ارتكب أحدهم خطأ

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن لديه "شبهات معينة" بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، معتبرا أن "شيئا مرعبا" حصل ومشيرا إلى إحتمال أن "أحدا ارتكب خطأ".

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وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الخميس في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول القضية: "لم أكن أريد أن أتحدث عن ذلك، لكن لدي شبهات معينة حول ما حدث. ويمكن أن أحدا ارتكب خطأ في الطرف الآخر".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن لديه شعورا بأن "شيئا مرعبا حصل" للطائرة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه شخصيا لا يعتقد أن سبب الكارثة يعود إلى خلل فني لأن الرحلة "كانت تجري في ظروف خارجية غير ملائمة على الإطلاق"، لكنه لم يوضح موقفه، لافتا إلى ضرورة انتظار تحليل بيانات الصندوقين الأسودين.

تصريحات ترامب تأتي في الوقت الذي أشارت فيه تسريبات كثيرة من مسؤولين أمريكيين إلى أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران أصيبت بصاروخ أطلقته منظومات الدفاع الجوي الإيرانية عن طريق الخطأ، حيث كانت في حالة استنفار بعد الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران ليلة 3 يناير إلى أهداف عسكرية للولايات المتحدة في العراق.

لكن كلا من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين رفضتا رسميا التعليق على هذه التقارير، بينما قالت مصادر حكومية إن واشنطن على قناعة بأن سبب الكارثة يرجع إلى إطلاق صاروخ.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 3 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

ومن بين القتلى 11 مواطنا أوكرانيا (9 من أعضاء الطاقم) و82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين و4 أفغانيين و3 ألمان و3 بريطانيين.

المصدر: وكالات