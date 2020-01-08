 
مباشر

هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

أخبار العالم

هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران
Globallookpress Jochen Tack
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1b8

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تحذيرا لرعاياها نصحت فيه بعدم السفر إلى إيران إلا في حال الضرورة القصوى.

وأشارت الخارجية الهولندية اليوم الأربعاء، إلى أن "التوترات المتصاعدة في المنطقة تعني أن الوضع الأمني أصبح غير قابل للتنبؤ في مآله".

وتخطط شركات السياحة الهولندية لإلغاء كافة الرحلات السياحية إلى إيران، كما أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن هولندا تدين الضربات الإيرانية على القاعدتين العراقيتين حيث قوات التحالف، مشيرا إلى أن بلاده تدرس مسألة سحب العسكريين الهولنديين من العراق.

وأشار بلوك إلى أنه سيبحث الضربات الصاروخية الإيرانية مع مفوض الشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ودعا إلى التهدئة في إيران والعراق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يكشف الخطوات القادمة للحرس الثوري ضد الولايات المتحدة