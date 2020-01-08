هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تحذيرا لرعاياها نصحت فيه بعدم السفر إلى إيران إلا في حال الضرورة القصوى.

وأشارت الخارجية الهولندية اليوم الأربعاء، إلى أن "التوترات المتصاعدة في المنطقة تعني أن الوضع الأمني أصبح غير قابل للتنبؤ في مآله".

وتخطط شركات السياحة الهولندية لإلغاء كافة الرحلات السياحية إلى إيران، كما أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن هولندا تدين الضربات الإيرانية على القاعدتين العراقيتين حيث قوات التحالف، مشيرا إلى أن بلاده تدرس مسألة سحب العسكريين الهولنديين من العراق.

وأشار بلوك إلى أنه سيبحث الضربات الصاروخية الإيرانية مع مفوض الشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ودعا إلى التهدئة في إيران والعراق.

المصدر: وكالات