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روحاني لترامب: إياك أن تهدد الأمة الإيرانية

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روحاني لترامب: إياك أن تهدد الأمة الإيرانية
AFP ATTA KENARE
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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ذكّر الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين بأنه ليس لأحد أن يهدد أمته، وذلك تعليقا على تغريدة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على تويتر هدد فيها بضرب 52 موقعا في إيران.

وقال روحاني على تويتر: "الذين يشيرون إلى رقم 52 عليهم أن يتذكروا أيضا رقم 290" في إشارة إلى إسقاط سفينة حربية أمريكية طائرة إيرانية عام 1988 مما أودى بحياة 290 شخصا.

ووجه الرئيس الأمريكي يوم الأحد، تهديدا مباشرا لإيران، وقال إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكي انتقاما لمقتل قاسم سليماني.

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المصدر: وكالات

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