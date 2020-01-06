روحاني لترامب: إياك أن تهدد الأمة الإيرانية

ذكّر الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين بأنه ليس لأحد أن يهدد أمته، وذلك تعليقا على تغريدة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على تويتر هدد فيها بضرب 52 موقعا في إيران.

وقال روحاني على تويتر: "الذين يشيرون إلى رقم 52 عليهم أن يتذكروا أيضا رقم 290" في إشارة إلى إسقاط سفينة حربية أمريكية طائرة إيرانية عام 1988 مما أودى بحياة 290 شخصا.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation. — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020

ووجه الرئيس الأمريكي يوم الأحد، تهديدا مباشرا لإيران، وقال إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكي انتقاما لمقتل قاسم سليماني.

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المصدر: وكالات