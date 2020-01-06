خبير عسكري ياباني: المقاتلة السوفيتية "ميغ-25" لا تزال الأسرع في العالم

قال المحلل العسكري الياباني موري كنتارو، إن المقاتلة "ميغ-25"، لا تزال أسرع طائرة في العالم، رغم مرور عقود على إنتاجها.

وخلال استعراضه لانطباعه عن هذه المقاتلة، على مدونة Yahoo News Japan، أشار الخبير إلى أن "ميغ-25" لا تزال الطائرة رقم واحد في العالم بين الطائرات الحربية فائقة السرعة، ووصفها بـ"ملكة السرعة".

ونوه موري كنتارو، بأن طائرة "ميغ-25"، سجلت في عام 1962، رقما قياسيا عالميا. بلغ متوسط سرعتها 2981.5 كلم في الساعة على مسافة 500 كيلومتر مع دائرة نصف قطرها 80 كيلومترا. وشدد الخبير، على أنه لم يتم حتى الآن تحطيم هذا الرقم القياسي، على الرغم من مرور عقود على تسجيله.

إقرأ المزيد

وأشار المحلل العسكري الياباني، إلى أنه تم تصميم "ميغ-25" في الاتحاد السوفيتي، لمواجهة الطائرة العسكرية الأمريكية "فئة 3 إم".

وتنتمي إلى هذه الفئة طائرات الاستطلاع والتجسس من طراز-12 (SR-71 Blackbird)، والقاذفة الاستراتيجية ХВ-70.

المصدر: نوفوستي