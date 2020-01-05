واشنطن تعلن عن خيبة أملها بقرار البرلمان العراقي طرد القوات الأجنبية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا مساء اليوم الأحد، علقت فيه على قرار البرلمان العراقي الذي يوصي الحكومة بإنهاء وجود جميع القوات الأجنبية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة: "بينما ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية لتأثير قرار اليوم وأثره، فإننا نطالب الزعماء العراقيين بقوة على إعادة النظر في أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية المستمرة بين البلدين واستمرار وجود التحالف الدولي لهزيمة "داعش".

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وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن واشنطن مؤمنة بأن في مواصلة قتال "داعش"، مصلحة مشتركة للولايات المتحدة والعراق.

وتبنى البرلمان العراقي اليوم قرارا يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، وعدم استخدامها أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وينص القرار على أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" بسبب انتهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين، إذ أنها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.

المصدر: RT + وكالات