أردوغان حول مقتل سليماني: الأمر لن يقف عند هذا الحد فمن المؤكد أن مرحلة أخرى ستعقبه

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة ثانية اليوم الأحد، على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، حيث اعتبر أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، وأن مرحلة أخرى ستعقبه.

وصرح خلال مقابلة تلفزيونية بأنه يعتقد أن قتل قائد رفيع المستوى لدولة لن يبقى دون رد، مشيرا إلى أن اختيار الولايات المتحدة لسليماني على وجه التحديد من شأنه تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

وقال الرئيس التركي إنه يجب السيطرة على هذا التوتر قبل أن يصل مرحلة من شأنها إلحاق الضرر بجميع الأطراف، مبينا أن أنقرة تراقب عن كثب وبقلق أزمات قريبة تتعلق باستقرار وسلامة منطقتنا بسبب مقتل سليماني.

وأوضح أردوغان أن تركيا بذلت وتبذل ما بوسعها من أجل خفض التوتر الأمريكي - الإيراني، مؤكدا أن جميع الجهود والمبادرات الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتر لم تنجح حتى الآن.

ودعا كافة الأطراف إلى ضبط النفس بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبين الرئيس التركي أن سليماني قتل بعد 4 أو 5 ساعات من محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث علق قائلا: "لقد صدمنا بخبر مقتله.. لقد كان عملا مدبرا له".

المصدر: الأناضول