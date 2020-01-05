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نفي تركي لاعتبار أردوغان سليماني شهيدا

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نفي تركي لاعتبار أردوغان سليماني شهيدا
AFP Cem OKSUZ / TURKISH PRESIDENT OFFICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني (صورة أرشيفية)
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أكد مسؤول تركي لشبكة TRT أن الرئيس رجب طيب أردوغان في معرض تقديم التعازي لنظيره الإيراني حسن روحاني بقائد فيلق القدس قاسم سليماني، لم يصف الأخير بـ"الشهيد" على الإطلاق.

ونقلت الشبكة عن المسؤول قوله ردا على "ادعاء بيان للسفارة الإيرانية في أنقرة" أن أردوغان وصف سليماني بـ"الشهيد"، أن أردوغان خلال الاتصال حث إيران على تجنب التصعيد وقدم التعازي لكون سليماني يحمل صفة رسمية، لكنه لم يستخدم مصطلح "شهيد" على الإطلاق.

بدورها، ذكرت "وكالة أنباء تركيا" نقلا عن مصدر دبلوماسي تركي أن "العديد من وسائل الإعلام العربية والإيرانية نسبت كلاما غير صحيح لأردوغان خلال اتصاله أمس بروحاني"، وأن "مثل هذا الكلام غير الصحيح نقلته أيضا السفارة الإيرانية في تركيا مع الأسف".

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وشدد المصدر على عدم استخدام أردوغان مصطلح "شهيد"، وأكد أنه "لم يستخدم إلا المصطلحات الدبلوماسية المعتادة بين الدول في مثل هذه الحالة كون سليماني كان يشغل منصبا رسميا في الدولة الإيرانية"، مشيرا إلى أن "وصف سليماني بـ"الشهيد" أو عدم وصفه بذلك يعود للجانب الإيراني".

المصدر: وسائل إعلام تركية

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