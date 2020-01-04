تل أبيب تغرق (فيديو)

تسببت مياه الأمطار الغزيرة بعدة مناطق في تل أبيب اليوم السبت، بفيضانات وسيول قطعت الطرقات، وشلّت حركة المدينة.

وقال مراسلنا إن شوارع تل أبيب غرقت وأن السلطات أعلنت حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" العبري بأن الفيضانات غمرت عشرات السيارات، واحتجزت الكثيرين حيث عملت فرق الإنقاذ على إنقاذهم.

وذكرت الأرصاد الجوية الإسرائيلية أنه من الساعة 10 صباحا وحتى الـ1 ظهرا هطلت حوالي 80 مم من الأمطار على تل أبيب، ونظرا لغزارتها تم إغلاق عدد من الطرق.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية