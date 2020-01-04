محامي غصن الياباني: أشعر بالخيانة لفرار موكلّي لكنني متفهّم له

أعلن المحامي الياباني عن رجل الأعمال كارلوس غصن، أنه شعر في البداية بـ"الخيانة" إثر فرار موكله إلى لبنان، معتبرا أن ما دفع غصن لذلك هو صرامة النظام القضائي الياباني.

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وقال المحامي تاكاشي تاكانو: "في البداية، شعرت بغضب شديد. شعرت بالخيانة" مؤكدا أنه لم يكن على علم بخطة فرار موكله.

وأضاف: "الغضب تحول إلى إحساس آخر عندما تذكرت كيف كان يعامله النظام القضائي في البلاد.. يمكنني بسهولة تخيل أنه لو عاش أشخاص آخرون لديهم إمكانات مالية وعلاقات وقدرة التصرّف والتجربة ذاتها، لأقدموا على الأمر ذاته أو على الأقل فكروا به".

وفر الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة "رينو نيسان"، الأحد الماضي من اليابان حيث كان يخضع للإقامة الجبرية، بعد قضائه 130 يوما في السجن بانتظار محاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية مختلفة.

ويخشى خبراء القانون أن تؤدي هذه القضية إلى تشديد شروط الإفراج المشروط في اليابان.

المصدر: أ ف ب