ترامب للناخبين الإنجيليين: الله إلى جانبنا

في بداية هذه السنة الانتخابية، سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كسب تأييد المسيحيين الإنجيليين، مؤكدا لهم أن الله "يقف إلى جانبكم".

وفي كلمة أمام حشد تجمع في إحدى كنائس ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرقي البلاد أمس الجمعة، وعد ترامب الذي يعتبر نفسه بطل اليمين المسيحي رغم ثلاث زيجات واتهامات بتحرش جنسي وتاريخه المثير للجدل في قطاع الأعمال، "بانتصار كبير آخر للإيمان والأسرة، والله والبلد، والعلم والحرية".

وقال: "أؤمن فعلا بأن الله يقف الى جانبنا".

وهذا التجمع هو الأول في حملة ترامب الانتخابية هذه السنة تمهيدا للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في نوفمبر 2020.

"كل مذبح شيطاني رفع ضده سيسقط"

وصعد ترامب الذي يواجه محاكمة بعد اتهامه في إطار إجراءات لعزله في الكونغرس، إلى المنصة ليحظى بمباركة العديد من القساوسة الذين يظهرون على شاشات التلفزيون. وقالت بولا وايت التي توصف غالبا بأنها المستشارة الروحية لترامب: "كل مذبح شيطاني رفع ضده سيسقط".

وكشف استطلاع رأي حديث أجراه "المعهد العام لأبحاث الديانة" أن 77% من الجمهوريين الإنجيليين البيض راضون عن أداء ترامب في البيت الأبيض، في تناقض واضح مع الأغلبية الثابتة في جميع أنحاء البلاد التي تعارض عمله.

ويبدو هؤلاء الإنجيليون أكثر وحدة عندما يتعلق الأمر بالاتهامات الموجهة إلى ترامب باستغلال صلاحياته، وتؤكد أغلبية ساحقة من 98 % من هؤلاء أنها تعارض عزله.

وأطلق الرئيس خلال تجمع أمس ائتلاف "الإنجيليين من أجل ترامب" في مسعى لتكرار تجربة انتخابات عام 2016، التي استفاد فيها من دعم المسيحيين الإنجيليين القوي، حيث صوت له أكثر من 80% من الإنجيليين البيض، الذين يبلغ عددهم نحو 64 مليونا، أي حوالي 25% من سكان البلاد البالغين.

المصدر: أ ف ب + "رويترز"