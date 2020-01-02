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تركيا تعتقل طيارين على خلفية هروب غصن

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تركيا تعتقل طيارين على خلفية هروب غصن
AFP ERIC PIERMONT
المدير السابق لتحالف "رينو - نيسان" كارلوس غصن (صورة أرشيفية)
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احتجزت الشرطة التركية 7 أشخاص على خلفية تحقيق فتحته وزارة داخلية البلاد في مرور كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، عبر تركيا في طريقه إلى لبنان بعد هروبه من اليابان.

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أفادت بذلك قناة "إن.تي.في" التركية اليوم الخميس، مضيفة أن 4 من المحتجزين طيارون.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أشخاص مطلعين على الأمر أن غصن، أحد أشهر المسؤولين التنفيذيين في العالم، وصل إلى بيروت على متن طائرة خاصة قادما من اسطنبول.

وذكر موقع "حريت" الإخباري التركي، نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية، أنه لم يتم إخطار شرطة الحدود التركية بوصول غصن، الذي حطت طائرته في مطار أتاتورك باسطنبول في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي الاثنين، ولم يتم تسجيل دخوله أو خروجه.

وكان غصن قال الثلاثاء، إنه ذهب إلى لبنان هربا مما وصفه بالنظام القضائي "الفاسد" في اليابان.

المصدر: "رويترز"

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