بعدما هددها بدفع ثمن باهظ.. ترامب يقول إنه لا يريد ولا يتوقع حربا مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد ولا يتوقع حربا مع إيران، بعدما هدد في وقت سابق بالانتقام من طهران في أعقاب احتجاجات عنيفة أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

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ولدى سؤاله عن احتمال تصاعد التوتر إلى حرب مع إيران، قال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء: "هل أريد (الحرب)؟ لا. أريد السلام وأحب السلام. ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر. لذلك أنا لا أرى ذلك يحدث".

وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الأمريكي تهديدا شديد اللهجة ضد إيران، مؤكدا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا على خلفية محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد.

ويأتي ذلك بعد قيام مشاركين في مراسم تشييع جثامين مقاتلي "الحشد الشعبي" الذين سقطوا نتيجة القصف الأمريكي، ‏الأحد الماضي، باقتحام "المنطقة الخضراء" في بغداد والوصول إلى مبنى السفارة الأمريكية، رافعين الأعلام العراقية وأعلام "الحشد الشعبي".

واستهدفت طائرات أمريكية 5 مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" (أحد فصائل "الحشد الشعبي") في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين.

المصدر: رويترز