ميركل: تحقيق سلام طويل الأمد مسألة ممكنة

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن التعاون مع الدول الإفريقية "يصب في صالحنا"، مضيفة أن "تحقيق سلام طويل الأمد" مسألة ممكنة.

وأوضحت ميركل في رسالتها بمناسبة العام الجديد أنه "فقط إذا أتيحت للناس فرصة في حياة بسلام وأمان فإن أعداد اللاجئين والمهاجرين ستتقلص".

وقالت المستشارة الألمانية إن "تحقيق سلام طويل الأمد يصبح ممكنا، فقط إذا أوقفنا الحروب والنزاعات بالطرق السلمية"، مضيفة أن "أمن وازدهار ألمانيا مرتبط بدرجة كبيرة، بتوفر الأمن لدى جيراننا وبتحسين اقتصادهم".

المصدر: وكالات