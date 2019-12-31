ظريف يبحث في بكين تطورات الملف النووي  

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الصيني في بكين، آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني والأوضاع الإقليمية والدولية.

إقرأ المزيد

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، فقد "التقى ظريف لدى وصوله إلى العاصمة الصينية بكين صباح اليوم نظيره الصيني، وانغ يي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وآخر تطورات البرنامج النووي والتطورات الإقليمية والدولية".

RT

وتأتي زيارة ظريف إلى بكين، بعد زيارة أجراها إلى العاصمة الروسية موسكو، الأحد الفائت، حيث أكد أن علاقات طهران مع موسكو "استراتيجية، ونحن بحاجة للتنسيق معها بشكل متواصل بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

وأوضح ظريف من موسكو، أن المناورات البحرية الروسية الصينية الإيرانية أثبتت حقيقة أن "طهران، ولأجل ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية للجميع في طرق الإمدادات الهامة في مضيق هرمز، مستعدة للتعاون مع بقية الدول".

وأكد ظريف أن "هناك دولا من القوى الكبرى في العالم تعارض سياسة خلق التوتر في المنطقة ولا تتماشى معها".

المصدر: RT