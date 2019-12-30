بوتين يهنئ أردوغان وترامب ونتنياهو بالعام الجديد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعام الميلادي الجديد.

وأكد بوتين اليوم الاثنين في برقية التهنئة إلى أردوغان على أن روسيا وتركيا تمكنتا من تحقيق نجاح كبير في تنفيذ مشاريع استراتيجية متبادلة المنفعة، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتعاون العسكري التقني، بحسب ما ذكره بيان للكرملين.

وقال إن موسكو وأنقرة عملتا بشكل وثيق على مكافحة الإرهاب في سوريا.

وأشار بوتين إلى أن العام القادم سيشهد مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وتركيا، معربا عن ثقته في أن هذه الذكرى الهامة هذه ستتميز بإنجازات جديدة في تطوير التعاون الثنائي.

كذلك هنأ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن تتحملان تاريخيا مسؤولية خاصة عن ضمان الأمن والاستقرار العالميين، وموسكو تؤيد تطبيع العلاقات الثنائية وإطلاق حوار مبني على مصالح الطرفين​​​.

وأضاف الكرملين أن بوتين أكد دعوته لترامب لزيارة موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى 75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

وأرسل بوتين تهانيه بالعام الجديد أيضا إلى نتنياهو، مشيرا إلى سعي روسيا لتعزيز التعاون الثنائي.

وقال الكرملين، في البيان بهذا الخصوص: "من المقرر العمل بنشاط العام المقبل لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات"​​​.

هذا وأرسل الرئيس الروسي برقيات تهنئة بمناسبة عيد رأس السنة إلى عدد من قادة وزعماء العالم، منهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وغيرهم.

المصدر: سبوتنيك