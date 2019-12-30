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الهند تعتزم بناء 24 غواصة بينها 6 نووية

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الهند تعتزم بناء 24 غواصة بينها 6 نووية
Reuters
صورة أرشيفية
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تعتزم البحرية الهندية بناء 24 غواصة، بما في ذلك 6 غواصات نووية، لتعزيز أسطولها الحربي.

وقدمت البحرية الهندية تقريرا في البرلمان الهندي، جاء فيه أن "معظم الغواصات التقليدية التي لديها يزيد عمرها عن 25 عاما. و13 غواصة تتراوح أعمارها بين 17 و32 عاما".

وفي الوقت الحالي، تملك البحرية 15 غواصة تعمل بالكهرباء والديزل، واثنتين نوويتين، هما "آي إن إس أريانت" و"إي إن إس شقرا". وهذه الغواصات هي من إنتاج روسي وفرنسي وألماني.

المصدر: NDTV

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