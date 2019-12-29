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خامنئي في ذكرى إعدام الرئيس العراقي: من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين

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خامنئي في ذكرى إعدام الرئيس العراقي: من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين
Reuters
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي
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نشر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، مساء الأحد، تغريدة على موقع "تويتر" تزامنا مع الذكرى الـ 13 لإعدام الرئيس العراقي، صدام حسين.

وقال خامنئي في تغريدته: "من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين ومحمد رضا بهلوي والاتحاد السوفيتي السابق".

وأضاف: "انظروا كيف أن القدرات الهشة مجرد فكرة وكيف يبيد الله تعالى بقوته هذه القوى الهشة ويقضي عليها وكأنها لم تكن في العالم!".

خامنئي في ذكرى إعدام الرئيس العراقي: من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين

وفي عيد أضحى عام 2006، شهد العالم حدث إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فجر الـ 30 من ديسمبر، الذي صادف حينها أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأثار تنفيذ الحكم استغرابا لدى الكثيرين، وعرضت حينذاك شاشات التلفاز حول العالم لحظات الإعدام، حيث اختلفت الآراء حول إعدام الرئيس العراقي صدام حسين.

المصدر: RT + "تويتر"

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