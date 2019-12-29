خامنئي في ذكرى إعدام الرئيس العراقي: من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين

نشر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، مساء الأحد، تغريدة على موقع "تويتر" تزامنا مع الذكرى الـ 13 لإعدام الرئيس العراقي، صدام حسين.

وقال خامنئي في تغريدته: "من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين ومحمد رضا بهلوي والاتحاد السوفيتي السابق".

وأضاف: "انظروا كيف أن القدرات الهشة مجرد فكرة وكيف يبيد الله تعالى بقوته هذه القوى الهشة ويقضي عليها وكأنها لم تكن في العالم!".

کسانی که خیال میکنند قدرت آنها ابدی است، به #صدام حسین و محمدرضا #پهلوی و #شوروی سابق نگاه کنند؛ ببینند چگونه #قدرتهای_پوشالی یک پندار محض است و چطور خدای متعال با دست قدرت خود، این قدرتهای پوشالی را نابود میکند و از بین می‌برد؛ مثل این‌که در دنیا نبوده‌اند!#سالمرگ_صدام — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) 29 décembre 2019

وفي عيد أضحى عام 2006، شهد العالم حدث إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فجر الـ 30 من ديسمبر، الذي صادف حينها أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأثار تنفيذ الحكم استغرابا لدى الكثيرين، وعرضت حينذاك شاشات التلفاز حول العالم لحظات الإعدام، حيث اختلفت الآراء حول إعدام الرئيس العراقي صدام حسين.

المصدر: RT + "تويتر"