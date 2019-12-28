النواب الليبي يطالب بسحب الاعتراف الدولي بـ "الوفاق" وقبرص تؤيد

طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق مقرا له ويدعم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، بسحب الاعترف الدولي من حكومة الوفاق، ومقرها في طرابلس.

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وشدد صالح، أثناء اجتماع عقده اليوم السبت برئيس البرلمان القبرصي، ديمترس سيلوريس، في نيقوسيا، على "عدم شرعية" حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج و"انتهاء ولايتها وفقا للاتفاق السياسي الغير دستوري وفشلها في أداء الدور المناط بها"، حسب بيان صدر عن مجلس النواب.

واتهم صالح حكومة الوفاق بالتحالف مع "الإرهابيين والمتطرفين والأجنبي ضد أبناء الشعب الليبي".

بدوره، أعرب رئيس البرلمان القبرصي، حسب البيان، عن رفض بلاده لـ "وجود الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا وللدعم الخارجي لهذه المليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا"، مبديا تأييد برلمان قبرص لتوجه مجلس النواب الليبي باعتباره "الجسم الشرعي والمنتخب" إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بطلب سحب الاعتراف من حكومة الوفاق ودعم قوات حفتر في حربها من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

واتفق الطرفان في الاجتماع على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين .

وفي أعقاب الاجتماع، أصدر صالح وسيلوريس، حسب وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، بيانا مشتركا دانا فيه مذكرة التعاون الأمني المبرمة مؤخرا بين حكومة الوفاق وتركيا، مشددين على أنها تنتهك القانون الدولية وتفتقر إلى أي أرضية قانونية.

وصرح رئيس مجلس النواب الليبي بأن "السراج لم يكن مخولا بإبرام أي اتفاقات من تلقاء نفسه دون الحصول على موافقة جميع أعضاء المجلس الرئاسي ومصادقة مجلس النواب"، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال الانقسامات في ليبيا بغية توقيع "اتفاقيات معتمدة من أجل التدخل في شؤونها الداخلية".

وأكد صالح أن استعداد تركيا لإرسال قواتها إلى ليبيا "غير مقبول"، محذرا من أن هذه الخطوة ستشكل تدخلا غير مرغوب فيه، وتصرفات أنقرة تزيد من حدة التوتر وتزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

كما أفادت وكالة الأنباء القبرصية بأن صالح طلب من وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، تسليم رسالتين إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع القائم في ليبيا، تحذر إحداهما من أن التدخل التركي يهدد بالتقويض التام لاستقرار المنطقة، فيما تصر الثانية على ضرورة أن يقر الشعب الليبي مصيره بنفسه.

المصدر: RT + وكالات