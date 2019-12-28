 
مباشر

مقتل 10 جنود أفغان بهجوم على قاعدة عسكرية

أخبار العالم

مقتل 10 جنود أفغان بهجوم على قاعدة عسكرية
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mz8h

قتل 10 جنود أفغان بهجوم شنته حركة طالبان، اليوم السبت، على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.

إقرأ المزيد
أفغانستان.. طالبان تختطف 27 ناشطا للسلام غربي البلاد
أفغانستان.. طالبان تختطف 27 ناشطا للسلام غربي البلاد

وحفر عناصر طالبان نفقا إلى القاعدة في منطقة سنغين، وفجروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمع العسكري، بحسب ما صرح الناطق باسم كتيبة "مايواند 215" التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان.

وقال: "كان هناك 18 جنديا في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنغين. جرح 4 جنود وصد الـ4 الآخرون المتبقون هجوم طالبان ببسالة".

وتبنت طالبان الهجوم في بيان صادر عن المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، وأُرسل إلى وسائل الإعلام.

ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد فيه القوات المحلية والدولية لشتاء دام جديد في ظل المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان من أجل إنهاء العنف في أفغانستان.

وقتل يوم الثلاثاء 7 جنود أفغان بهجوم شنته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سعودي في اتصال مع نتنياهو: أحبك كثيرا وأريد أن أغني لك لو سمحت!