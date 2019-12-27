"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم بوركينا فاسو

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجير استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، خلف عشرات القتلى والجرحى، يوم الثلاثاء الماضي.

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وذكرت "رويترز"، اليوم الجمعة، أن تنظيم "ولاية غرب إفريقيا" التابع لـ "داعش" أصدر بيانا جاء فيه أن أحد مقاتليه دخل القاعدة الواقعة في إقليم سوم، وفجر سيارة ملغومة، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وكانت سلطات بوركينا فاسو أعلنت أن مسلحين قتلوا 35 مدنيا، معظمهم نساء، صباح الثلاثاء الماضي، بعد أن هاجموا مفرزة عسكرية في إقليم سوم شمالي البلاد، صباح الثلاثاء، وأن نحو 87 من المسلحين وعناصر الأمن لقوا حتفهم في الاشتباك.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته تمكنت، بعد عدة ساعات مضت على بدء الهجوم، من صد المتشددين، واستولت على كمية كبيرة من الأسلحة والدراجات النارية.

المصدر: رويترز + وكالات