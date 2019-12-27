"داعش" يعدم 11 مسيحيا في عيد الميلاد

وزع تنظيم "داعش" عبر وسائل دعايته، أمس الخميس، مقطع فيديو يوثق عملية إعدام 11 رهينة من المسيحيين في نيجيريا.

وزعم التنظيم أن الإعدام الجماعي نفذ بدعوى "الانتقام" من تصفية زعيمه أبو بكر البغدادي جراء عملية خاصة نفذها الجيش الأمريكي في شمال غربي سوريا، في شهر أكتوبر الماضي.

وذكر التنظيم أنه احتجز الرهائن احتجزوا في الأسابيع الأخيرة في شمال شرقي ولاية بورنو، أكبر معقل للتنظيمات المتشددة في نيجيريا، دون الكشف عن أسمائهم.

المصدر: وكالات