تركيا تحكم على 7 صحفيين بالسجن على خلفية محاولة انقلاب 2016

قالت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة إن القضاء أصدر، اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 7 صحفيين وموظفين آخرين بتهمة مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها العقل المدبر وراء محاولة انقلاب 2016.

ووصفت الصحيفة، وهي من أعمدة المؤسسة العلمانية في تركيا منذ زمن طويل، الحكم بأنه "وصمة في تاريخ الصحافة الحرة"، وقالت إن المتهمين الثمانية الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة النهائية طالبوا بالبراءة.

وأضافت الصحيفة أن الكاتبين البارزين أمين كولاسان ونجاتي دوجرو، والمحررين مصطفى جيتين ومتين يلمظ، أدينوا بمساعدة شبكة غولن وحكم على كل منهم بالسجن لأكثر من 3 سنوات.

وقضت المحكمة بتبرئة مصورة الفيديو الصحفية مديحة أولغون، وأرجأت الحكم على مالك الصحيفة براق أقباي، الذي يحاكم غيابيا.

وتشن أنقرة حملة على من يشتبه بأنهم أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016.

وخلال السنوات الثلاث المنقضية منذ محاولة الانقلاب، أودع أكثر من 77 ألف شخص السجون في انتظار المحاكمة، وأقيل نحو 150 ألفا من المدنيين والعسكريين من وظائفهم.

جدير بالذكر أن غولن الذي يعيش في المنفى الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، وأتباعه، ينكرون أي صلة لهم بمحاولة الانقلاب.

المصدر: رويترز