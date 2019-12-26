بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا الملف الإيراني والأوضاع في سوريا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، قضية إيران ومستجدات الأزمة السورية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيل، في بيان، بأن نتنياهو تحدث، اليوم الخميس، هاتفيا مع بوتين، و"بحث معه الملف الإيراني والأوضاع في سوريا".

وطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا، حسب البيان، طلبه للإفراج عن المواطنة الإسرائيلية، نعاما يساسخار، المعتقلة في روسيا.

كما هنأ بوتين من طرفه نتنياهو بمناسبة حلول عيد الأنوار "الحانوكا"، بينما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الروسي بمناسبة حلول عيد رأس السنة.

المصدر: RT