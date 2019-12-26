نتنياهو يخوض صراعا للحفاظ على زعامة "الليكود" في الانتخابات الداخلية

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكبر تحد لزعامته لحزبه "الليكود" منذ أكثر من عقد في انتخابات قيادته التي تجري، اليوم الخميس.

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وفي أول انتخابات لقيادة "الليكود" منذ عام 2014، يواجه نتنياهو معارضة ملموسة متمثلة بالوزير السابق، جدعون ساعر، الذي أعلن عن تطلعه لرئاسة الحزب والحكومة بعد فشل رئيس الوزراء مرتين منذ بداية العام الجاري في تشكيل ائتلاف حاكم.

وافتتحت أكثر من مائة محطة اقتراع مقامة في مختلف مناطق إسرائيل أبوابها في الساعة التاسعة صباحا، وستبقى مفتوحة حتى الساعة الـ11 مساء، وسط مخاوف من الإقبال الضعيف نظرا للظروف الجوية السيئة.

وعلى الرغم من التوقعات بفوز نتنياهو في الانتخابات، إلا أن التساؤلات بشأن قدرة رئيس الوزراء على قيادة الحزب والبلاد في ظل اتهامه في ثلاث قضايا فساد، تتيح لساعر فرصة للتنافس أو على الأقل لإضعاف مواقع نتنياهو داخل حزبه.

وسيقود الفائز في انتخابات اليوم "الليكود" في انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي المقرر تنظيمها في الثاني من مارس المقبل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل