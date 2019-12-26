"غياب لافت" لصور الأمير هاري وميغان ماركل في خطاب الملكة إليزابيث السنوي

أثار الخطاب التقليدي الذي وجهته الملكة إليزابيث للشعب البريطاني تكهنات متباينة، بسبب "اختفاء" صور حفيد الملكة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من مكتب الملكة.

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وفي الخطاب المسجل الذي أعدته العاهلة البريطانية بفنسها تقليديا بمناسبة عيد الميلاد، ظهرت على مكتب الملكة كالعادة صور لأفراد عائلتها، بمن فيهم زوجها الأمير فيليب ونجلها الأمير تشارلز مع زوجته كاميلا، بالإضافة إلى حفيد الملكة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، وأطفالهما الثلاثة، ناهيك عن صورة للملك السابق الراحل جورج السادس، والد الملكة إليزابيث.

ولفت نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي و"الصحفات الصفراء" إلى غياب صور الأمير هاري وزوجته، وهي ممثلة أمريكية سابقة، وطفلهما الرضيع آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور على مكتب الملكة إليزابيث، وذلك في اختلاف واضح عن خطاب العام الماضي، حيث ظهر دوق ودوقة ساسيكس في أكثر من صورة.

وتأتي هذه التكهنات على خلفية شائعات عن وقوع انقسام داخل العائلة الملكية نتيجة خلافات بين الشقيقين ويليام وهاري وعائلتيهما، وسبق أن أعلن دوق ساسيكس وزوجته في العام الجاري عن نيتهما تأسيس مؤسسة خاصة بعائلتهما، بدلا عن تلك التي يشاركان فيها دوق ودوقة كامبريدج.

وكان الأمير هاري وميغان ماركل قد تعرضا في العام الجاري لانتقادات بسبب إنقاقهما مبالغ هائلة على تحديث مقرهما الريفي "فروغمور هاوس" قرب قصر ويندسور، علاوة على الكشف عن استخدامهما طائرات خاصة على الرغم من مواقفهما العلنية المناهضة لتغيرات المناخ.

وخلافا للتقاليد، لا يقضي دوق ودوقة ساسيكس إجازة عيد الميلاد هذا العام في المملكة المتحدة بل في كندا، رفقة والدة ميغان ماركل، دورا، المقيمة في لوس أنجلوس.

المصدر: Daily Express