مصرع 7 أشخاص وإنقاذ 64 آخرين جراء غرق قارب في بحيرة تركية قريبة من إيران

لقي سبعة أشخاص حتفهم وتم إنقاذ 64 إثر غرق قارب يحمل مهاجرين في بحيرة "وان" بشرقي تركيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأناضول اليوم الأربعاء: إن"القارب غرق بالقرب من مقاطعة بيتليس، الواقعة على الشواطئ الشمالية لبحيرة وان".

وتقع البحيرة بالقرب من الحدود التركية مع إيران، وتعتبر نقطة مرور المهاجرين إلى تركيا متجهين غربا نحو أوروبا.

من جهتها قالت مصادر محلية، إن خمسة أشخاص عثر عليهم متوفين في مكان الحادث، في حين توفي اثنان بعد نقلهما إلى المستشفى، كما تم إنقاذ 64 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفيات والملاجئ القريبة، وتقوم القوات الأمنية وفرق الإنقاذ والطوارئ بعمليات بحث عن مفقودين وناجين آخرين.

المصدر: وكالات