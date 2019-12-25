دولارات تنهمر على الفقراء في أحد الأحياء الأمريكية

نشر مغني الراب الأمريكي بلوفيس على صفحته في موقع التواصل الجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يوثق دخوله إلى أحد الأحياء الفقيرة، وإلقاءه الدولارات على الناس.

وفي لقطات تدعو للدهشة والعجب، صعد مغني الراب بمزاج رائق كما يبدو على سقف سيارته وانهمك بحماس في رمي كوم من الأوراق النقدية على سكان تجمعوا لالتقاطها.

وفي موقف مشابه إلى حد ما، تلقى بعض أهالي مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية، هدايا عيد ميلاد غير متوقعة مصدرها لص.

وروت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان، أن رجلا بلحية بيضاء غادر بنكا سطا عليه لتوه، وقام بإخراج أوراق نقدية من جعبته، ورماها في الهواء وهو يصيح: "عيد ميلاد سعيد".

ولم تدم سعادة اللص طويلا بغنيمته التي لم يتم الكشف عن قيمتها، إذ التقطه رجال الأمن في مقهى مجاور، وتبين أن اسمه ديفيد أوليفر، ويبلغ من العمر 65 عاما.

المصدر: وكالات