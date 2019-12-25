ترامب يصف فيلما سينمائيا شارك فيه بمشهد قصير بأنه الأعظم!

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيلم "وحيدا بالمنزل – 2" الذي ظهر في أحد مشاهده، بأنه واحد من أعظم صرعات أعياد الميلاد.

صرح بذلك ترامب ردا على أسئلة عسكريين أمريكيين خلال مؤتمر صوّر بالدائرة المغلقة في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا، حيث وصل لقضاء عطلة عيد الميلاد.

وسأل أحد العسكريين هل يعد فيلم "وحيدا بالمنزل – 2" الشريط المحبب في أعياد الميلاد؟، فرد الرئيس الأمريكي قائلا: حسنا لقد صورت في وحيدا بالمنزل– 2، والكثيرون يتذكرون هذا الأمر وخاصة في عيد الميلاد".

وتابع ترامب قائلا: "هذا فيلم جيد، وأقل ما يقال أني كنت أصغر سنا بكثير، ولي شرف المشاركة فيه. وقد أصبح بالطبع صرعة كبيرة. هو صرعة ميلاد كبيرة، واحد من الأعظم. ولي الشرف بالمشاركة في شيء مماثل. ولطيف دائما رؤية النجاح".

يذكر أن ترامب الذي كان حينها رجل أعمال ومقدما تلفزيونيا، قد لعب دورا قصيرا في هذا الفيلم الشهير الذي صور عام 1992، لم تتعد مدته 10 توان، دل خلالها الطفل صاحب دور البطولة، كيف يصل إلى بهو الفندق.

المصدر: تاس