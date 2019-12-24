"التعاون الإسلامي" تتابع عن كثب التطورات التي تمس المسلمين في الهند

قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم، إنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند".

وورد في البيان: "تعرب المنظمة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية حقوق المواطنة ومسجد بابري. وتجدد المنظمة دعوتها إلى ضمان سلامة الأقلية المسلمة وحماية المقدسات الإسلامية في الهند".

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وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، مجددا على الأهمية الحاسمة التي يكتسيها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز.

وأضافت أن أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وتكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: oic-oci.org