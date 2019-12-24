 
مباشر

"بلومبرغ": الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد تطبيبه إثر سقوطه في حمام قصره

أخبار العالم

Reuters ADRIANO MACHADO
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/myft

أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو غادر مستشفى القوات المسلحة، بعد أن قضى 10 ساعات تحت المراقبة الطبية، على إثر سقوطه في حمام القصر الرئاسي بالبرازيل.

وذكر المكتب الرئاسي، أن بولسونارو (64 عاما)، نقل إلى مستشفى القوات المسلحة، بعد سقوطه في أحد حمامات القصر الرئاسي بالعاصمة ووضع تحت المراقبة لعشر ساعات.

من جهته، أكد الفريق الطبي المعالج، أن "إصابة الرئيس غير حرجة وأن حالته الصحية مستقرة"، موصين إياه بالراحة التامة لبعض الوقت.

وجرى انتخاب بولسونارو العام الماضي رئيسا للبرازيل، وقد نقل عدة مرات إلى المستشفى، آخرها عندما تعرض للطعن أثناء الحملة الانتخابية عام 2018.

المصدر: "بلومبرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المطران عطا الله حنا يوجه رسالة للعالم عبر RT بعد اتهامه إسرائيل بتسميمه