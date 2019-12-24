"بلومبرغ": الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد تطبيبه إثر سقوطه في حمام قصره

أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو غادر مستشفى القوات المسلحة، بعد أن قضى 10 ساعات تحت المراقبة الطبية، على إثر سقوطه في حمام القصر الرئاسي بالبرازيل.

وذكر المكتب الرئاسي، أن بولسونارو (64 عاما)، نقل إلى مستشفى القوات المسلحة، بعد سقوطه في أحد حمامات القصر الرئاسي بالعاصمة ووضع تحت المراقبة لعشر ساعات.

Brazilian President Jair Bolsonaro taken to a hospital after falling in the bathroom of the presidential palace https://t.co/uVUANqo44s — Bloomberg (@business) 24 декабря 2019 г.

من جهته، أكد الفريق الطبي المعالج، أن "إصابة الرئيس غير حرجة وأن حالته الصحية مستقرة"، موصين إياه بالراحة التامة لبعض الوقت.

وجرى انتخاب بولسونارو العام الماضي رئيسا للبرازيل، وقد نقل عدة مرات إلى المستشفى، آخرها عندما تعرض للطعن أثناء الحملة الانتخابية عام 2018.

المصدر: "بلومبرغ"